Erman Toroğlu'ndan canlı yayında flaş Muslera açıklaması: Takım arkadaşları sakatladı |Video

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında Çaykur Rizespor evinde Galatasaray'ı konuk etti. Rizespor, sarı kırmızılı ekibi 2 golle mağlup ederken Galatasaray şampiyonuk yarışında büyük yara aldı. Rize deplasmanında sadece 3 puan bırakmayan aslan, 4 de futbolcusunu bırak. Galatasaray 28. haftada Gaziantep karşısına Muslera, Andone, Donk ve Adem Büyük'ten yoksun çıkacak. A Spor yorumcu Erman Toroğlu ise canlı yayın Muslera'nın sakatlığıyla ilgili çarpıcı değerlendirme bulundu. Toroğlu, 'Muslera'yı takım arkadaşları sakatladı' dedi. İşte o açıklamalar...

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında Çaykur Rizespor evinde Galatasaray'ı konuk etti. Rizespor, sarı kırmızılı ekibi 2 golle mağlup ederken Galatasaray şampiyonuk yarışında büyük yara aldı. Rize deplasmanında sadece 3 puan bırakmayan aslan, 4 de futbolcusunu bırak. Galatasaray 28. haftada Gaziantep karşısına Muslera, Andone, Donk ve Adem Büyük'ten yoksun çıkacak.

A Spor yorumcu Erman Toroğlu ise canlı yayın Muslera'nın sakatlığıyla ilgili çarpıcı değerlendirme bulundu. Toroğlu, 'Muslera'yı takım arkadaşları sakatladı' dedi. İşte o açıklamalar...

Toroğlu, Fernando Muslera'nın sakatlığını yorumlayan Toroğlu, "Galatasaray, kötü oynadığı için Muslera sakatlandı. Muslera'yı arkadaşları sakatladı. Kalecinizi o pozisyonlara neden sokuyorsunuz?" dedi.