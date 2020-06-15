15 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Erman Toroğlu'ndan canlı yayında flaş Muslera açıklaması: Takım arkadaşları sakatladı |Video

Erman Toroğlu'ndan canlı yayında flaş Muslera açıklaması: Takım arkadaşları sakatladı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.06.2020 10:16
Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında Çaykur Rizespor evinde Galatasaray'ı konuk etti. Rizespor, sarı kırmızılı ekibi 2 golle mağlup ederken Galatasaray şampiyonuk yarışında büyük yara aldı. Rize deplasmanında sadece 3 puan bırakmayan aslan, 4 de futbolcusunu bırak. Galatasaray 28. haftada Gaziantep karşısına Muslera, Andone, Donk ve Adem Büyük'ten yoksun çıkacak. A Spor yorumcu Erman Toroğlu ise canlı yayın Muslera'nın sakatlığıyla ilgili çarpıcı değerlendirme bulundu. Toroğlu, 'Muslera'yı takım arkadaşları sakatladı' dedi. İşte o açıklamalar...

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında Çaykur Rizespor evinde Galatasaray'ı konuk etti. Rizespor, sarı kırmızılı ekibi 2 golle mağlup ederken Galatasaray şampiyonuk yarışında büyük yara aldı. Rize deplasmanında sadece 3 puan bırakmayan aslan, 4 de futbolcusunu bırak. Galatasaray 28. haftada Gaziantep karşısına Muslera, Andone, Donk ve Adem Büyük'ten yoksun çıkacak.

A Spor yorumcu Erman Toroğlu ise canlı yayın Muslera'nın sakatlığıyla ilgili çarpıcı değerlendirme bulundu. Toroğlu, 'Muslera'yı takım arkadaşları sakatladı' dedi. İşte o açıklamalar...

Toroğlu, Fernando Muslera'nın sakatlığını yorumlayan Toroğlu, "Galatasaray, kötü oynadığı için Muslera sakatlandı. Muslera'yı arkadaşları sakatladı. Kalecinizi o pozisyonlara neden sokuyorsunuz?" dedi.

Toroğlu'ndan canlı yayında flaş Muslera çıkışı
Toroğlu'ndan canlı yayında flaş Muslera çıkışı
Rizespor mağlubiyeti sonrası Terim sert konuştu
Rizespor mağlubiyeti sonrası Terim sert konuştu
Seyircisiz selfie!
Seyircisiz selfie!
Beşiktaş hücuma mehter takımı gibi geliyor
"Beşiktaş hücuma mehter takımı gibi geliyor"
Guilherme'ye çıkan kırmızı kart doğru mu?
Guilherme'ye çıkan kırmızı kart doğru mu?
Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Göztepe Trabzonspor |CANLI
Göztepe Trabzonspor |CANLI
Fenerbahçe Kayserispor |CANLI
Fenerbahçe Kayserispor |CANLI
Avrupa'da hangi liglerde maçlar başladı?
Avrupa'da hangi liglerde maçlar başladı?
Bugün Süper Lig'de hangi maçlar var? 12 Haziran Süper Lig fikstürü belli oldu |Video
Bugün Süper Lig'de hangi maçlar var? 12 Haziran Süper Lig fikstürü belli oldu |Video
Süper Lig'de 87 gün sonra hasret sona eriyor
Süper Lig'de 87 gün sonra hasret sona eriyor
Maçlar nasıl oynanacak? TFF detayları açıkladı
Maçlar nasıl oynanacak? TFF detayları açıkladı
Daha Fazla Video Göster