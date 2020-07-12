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Erman Toroğlu'ndan A Spor canlı yayınında flaş sözler "Fatih Terim bıraksın"
Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde ligde kalma mücadelesi veren Ankaragücü, Galatasaray'ı 1-0 yendi. Maç sonu A Spor ekranında değerlendirmelerde bulunan eski hakem Erman Toroğlu, Fatih Terim hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Fatih Terim seneye bu Fatih Terim gibi girecekse, bıraksın." ifadelerini kullandı.
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 1-0 biten Ankaragücü - Galatasaray maçının ardından Takım Oyunu programında flaş açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın gündemine dair konuşan Toroğlu, "Fatih Terim seneye bu Fatih Terim gibi girecekse, bıraksın." ifadelerini kullandı.