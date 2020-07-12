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Erman Toroğlu'ndan A Spor canlı yayınında flaş sözler "Fatih Terim bıraksın"

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Giriş: 12.07.2020 21:50
Güncelleme:12.07.2020 21:53
Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde ligde kalma mücadelesi veren Ankaragücü, Galatasaray'ı 1-0 yendi. Maç sonu A Spor ekranında değerlendirmelerde bulunan eski hakem Erman Toroğlu, Fatih Terim hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Fatih Terim seneye bu Fatih Terim gibi girecekse, bıraksın." ifadelerini kullandı.

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 1-0 biten Ankaragücü - Galatasaray maçının ardından Takım Oyunu programında flaş açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın gündemine dair konuşan Toroğlu, "Fatih Terim seneye bu Fatih Terim gibi girecekse, bıraksın." ifadelerini kullandı.

Toroğlu'ndan flaş sözler Fatih Terim bıraksın
Toroğlu'ndan flaş sözler "Fatih Terim bıraksın"
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