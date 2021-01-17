17 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Erman Toroğlu'dan A Spor canlı yayınında flaş Diagne sözler: Tıraşı bıraksın futbol oynasın

Erman Toroğlu'dan A Spor canlı yayınında flaş Diagne sözler: Tıraşı bıraksın futbol oynasın

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.01.2021 20:25
Güncelleme:17.01.2021 20:33
A Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, "Takım Oyunu" programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne ile ilgili "Tıraşı bıraksın, futbol oynasın." sözleri sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Erman Toroğlu'nun canlı yayında yapıtığı o açıklamalar...
Toroğlu'ndan Diagne tepkisi: Tıraşı bıraksın...
Toroğlu'ndan Diagne tepkisi: Tıraşı bıraksın...
Beşiktaş Galatasaray maçı CANLI...
Beşiktaş Galatasaray maçı CANLI...
Mehmet Yılmaz: Yeni Gelen Oyuncularla Trabzonspor Daha İyi Olacaktır / Takım Oyunu / 16.01.2021
Mehmet Yılmaz: "Yeni Gelen Oyuncularla Trabzonspor Daha İyi Olacaktır" / Takım Oyunu / 16.01.2021
Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş-Galatasaray Derbisine Flaş Tahminler / Takım Oyunu / 16.01.2021
Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş-Galatasaray Derbisine Flaş Tahminler / Takım Oyunu / 16.01.2021
Serdar Sarıdağ: Oyun, Afobe'yi Oyuna Al Diyordu / Takım Oyunu / 16.01.2021
Serdar Sarıdağ: "Oyun, Afobe'yi Oyuna Al Diyordu" / Takım Oyunu / 16.01.2021
Erman Toroğlu: Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Bana 2 - 2 Bitecek Gibi Geliyor? / Takım Oyunu
Erman Toroğlu: "Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Bana 2 - 2 Bitecek Gibi Geliyor?" / Takım Oyunu
Erman Toroğlu: Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Bana 2 - 2 Bitecek Gibi Geliyor? / Takım Oyunu
Erman Toroğlu: "Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Bana 2 - 2 Bitecek Gibi Geliyor?" / Takım Oyunu
Sercan Dikme Ve Emre Kaplan Beşiktaş Ve Galatasaray'daki Son Gelişmeleri Anlattı / Takım Oyunu
Sercan Dikme Ve Emre Kaplan Beşiktaş Ve Galatasaray'daki Son Gelişmeleri Anlattı / Takım Oyunu
Antalyaspor 1 - 1 Trabzonspor Ersun Yanal Maç Sonu Basın Toplantısı Düzenledi
Antalyaspor 1 - 1 Trabzonspor Ersun Yanal Maç Sonu Basın Toplantısı Düzenledi
Antalyaspor 1 - 1 Trabzonspor Ersun Yanal Maç Sonu Basın Toplantısı Düzenledi
Antalyaspor 1 - 1 Trabzonspor Ersun Yanal Maç Sonu Basın Toplantısı Düzenledi
Yusuf Sarı'nın Ceza Sahasında Yerde Kaldığı Pozisyon Penaltı Mı? Erman Toroğlu Yorumladı
Yusuf Sarı'nın Ceza Sahasında Yerde Kaldığı Pozisyon Penaltı Mı? Erman Toroğlu Yorumladı
Yusuf Sarı'nın Ceza Sahasında Yerde Kaldığı Pozisyon Penaltı Mı? Erman Toroğlu Yorumladı
Yusuf Sarı'nın Ceza Sahasında Yerde Kaldığı Pozisyon Penaltı Mı? Erman Toroğlu Yorumladı
Daha Fazla Video Göster