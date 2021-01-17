Erman Toroğlu'dan A Spor canlı yayınında flaş Diagne sözler: Tıraşı bıraksın futbol oynasın

A Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, "Takım Oyunu" programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne ile ilgili "Tıraşı bıraksın, futbol oynasın." sözleri sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Erman Toroğlu'nun canlı yayında yapıtığı o açıklamalar...