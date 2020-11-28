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Erman Toroğlu Galatasaray'ın Rizespor karşısında kazandığı penaltı kararını A Spor canlı yayınında yorumladı

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Giriş: 28.11.2020 20:31
Güncelleme:28.11.2020 20:34
Son dakika spor haberleri... Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının ilk yarısını değerlendiren A Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, sarı-kırmızılı takımın kazandığı penaltıyı yorumladı. Toroğlu, "Galatasaray'ın kazandığı penaltı beni tatmin etmedi, beni kesmedi ama müdahale var." ifadelerini kullandı. İşte Toroğlu'nun canlı yayında Galatasaray'ın kazandığı penaltıyla ilgili söylediği o çarpıcı sözler...

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olurken 45. dakikada Emre Akbaba'ya yapılan müdahale sonrasında penaltı kazandı.

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, Rizesporlu oyuncunun müdahalesi sonrası VAR'a gitti ve penaltıyı verdi.

Mbaye Diagne penaltıyı kullandı ve gole çevirdi. Galatasaray, Rizespor karşısında penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının ilk yarısını değerlendiren A Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, sarı-kırmızılı takımın kazandığı penaltıyı yorumladı.

Toroğlu, "Galatasaray'ın kazandığı penaltı beni tatmin etmedi, beni kesmedi ama müdahale var." ifadelerini kullandı.

Toroğlu'ndan flaş penaltı açıklaması
Toroğlu'ndan flaş penaltı açıklaması
GOL | Borussia Dortmund 1-2 Köln
GOL | Borussia Dortmund 1-2 Köln
GOL | Borussia Dortmund 0-2 Köln
GOL | Borussia Dortmund 0-2 Köln
GOL | Borussia Dortmund 0-1 Köln
GOL | Borussia Dortmund 0-1 Köln
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