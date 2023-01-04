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Erman Toroğlu Antalyaspor’un VAR kararıyla iptal edilen golünü yorumladı: Bir puanı yendi!

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Giriş: 04.01.2023 00:25
Güncelleme:04.01.2023 00:50
Eski hakem ve usta yorumcu Erman Toroğlu Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'un Fenerbahçe karşısında 90+8'de ofsayt sebebiyle VAR kararıyla iptal edilen golünü A Spor'da yorumladı. "Abi aramayın bir şey, kendinizi zorlamayın” diyen Toroğlu, “Fernando, şahane bir gol atıyor. Şahane bir gol. 90 artı 8 maç 2-2. 2 dakika sonra maç bitecek. Antalyaspor'un puanı yengen oldu.” şeklinde konuştu.

Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe zorlu mücadelede karşı karşıya geldi.

A Spor yorumcusu 90+1 programında Erman Toroğlu, Antalyaspor'un 90+8. dakikada iptal edilen golünü canlı yayında kritik etti.

"POZİSYONDA ENGELLEME YOK"

Usta yorumcu ve eski hakem Erman Toroğlu, "Wright, Osayi'yi engellemiyor. Geçiniz ya bırakın ya! Bir şey bulmak için aranıyorsunuz. Güldürmeyin bırakın bu işleri. Pozisyonda engelleme, kıl dönme falan yok. Bırakın bu işleri" ifadelerine yer verdi.

"ANTALYASPOR'UN BİR PUANI GİTTİ"

"Abi aramayın bir şey, kendinizi zorlamayın" diyen Toroğlu, "Fernando, şahane bir gol atıyor. Şahane bir gol. 90 artı 8 maç 2-2! 2 dakika sonra maç bitecek. Antalyaspor'un puanı yengen oldu." şeklinde konuştu.

"HAKEMLER YÜZDE YÜZ OYNUYORLAR"

Son olarak Antalyaspor - Fenerbahçe maçında ofsayt gerekçesi ile Antalyaspor'un 90+8. dakikasında iptal edilen ve Süper Lig'in 16. haftasında geçtiğimiz haftaya damga vuran Sivasspor ve Galatasaray karşılaşmanın 50. dakikasında Sivasspor'un VAR kararı ile iptal edilen ve maçın kaderini değiştiren golüne değinen Toroğlu, "Bu işin sonu yok! Ama filmi bu şekilde bitiremezsiniz. Şunu diyebiliyor muyuz? Hakemler yüzde yüz oynuyorlar. Puan cetvelinin sıralamasında hakemler yüzde yüz oynuyorlar. Bundan sonra hadi bakalım açıklamaya yapsanıza. Hadi! Devam edin. Çok acil açıklama yapmaları lazım. Bu iki olay çok özeldi bitti. " şeklinde konuştu.

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