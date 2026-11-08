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Milyonluk güvercinler için üst düzey güvenlik! Özel kümesler kameralarla korunuyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Milyonluk güvercinler için üst düzey güvenlik! Özel kümesler kameralarla korunuyor

Adana'da güvercin yetiştiriciliği, bir tutkudan öteye geçerek büyük bir merak ve emek gerektiren uğraşa dönüşüyor. Değerleri milyonları bulan güvercinlerin çalınmasını önlemek isteyen yetiştiriciler, kuşları için özel kümesler hazırlayarak üst düzey güvenlik önlemleri alıyor. Güvercin yetiştiricisi Can Göktuğ, değerli kuşlarının özelliklerini ve onları korumak için aldığı tedbirleri anlattı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Şapkayalı, milyonluk güvercinleri ve onları korumak için alınan üst düzey güvenlik önlemlerini görüntüleyerek ayrıntıları aktardı.

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