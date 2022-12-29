Erman Toroğlu Galatasaray- Sivasspor maçında iptal edilen golü yorumladı! "Potansiyel rezalet"
Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ve Galatasaray kıran kırana geçen mücadelede karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın 50. dakikasında Sivasspor'un VAR kararı ile iptal edilen ve maçın kaderini değiştiren golünü yorumladı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Maçın 50. dakikada Sivasspor sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Dia Saba'nın ortasında altıpasa yakın noktada savunmadan seken topu önünde bulan Ulvestad'ın vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti ama hakem VAR kararıyla golü iptal etti.
Maçın kaderini değiştiren bu pozisyonu usta kalem Erman Toroğlu değerlendirdi.
A Spor'da 90+1 programında konuşan usta yorumcu Erman Toroğlu, "Hakemin el hareketlerine göre ya ofsayt ya da en direkt vuruş var." dedi.
"OFSAYT YOK"
"Pozisyonda faul göremiyorum" diyen Toroğlu, "Savunma oyuncusu kendisini sahanın dışına atarak pozisyondan kurtaramaz ama hücum oyuncusu ofsayttan kurtulabilir. Hiçbir pozisyonda ofsayt yok." şeklinde konuştu.
"POTANSİYEL REZALET"
Toroğlu, "Ayrıca VAR'dan gelecek olan ofsayt çizgisi nerede? Ben oraya 'Potansiyel rezalet' yazıyorum." yorumunda bulundu.
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