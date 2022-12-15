15 Aralık 2022, Perşembe
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Dünya Kupası final maçı ne zaman? Arjantin - Fransa maçı saat kaçta?
Dünya Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. Cumartesi günü Fas ile Hırvatistan üçüncülük için karşılaşacak. Pazar günü ise Arjantin ve Fransa karşılaşmasıyla Dünya Kupası şampiyonu belli olacak. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Dündar Keşaplı Katar'dan aktardı.