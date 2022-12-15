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Dünya Kupası final maçı ne zaman? Arjantin - Fransa maçı saat kaçta?

A Haber
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Giriş: 15.12.2022 14:12
Güncelleme:15.12.2022 14:12
Dünya Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. Cumartesi günü Fas ile Hırvatistan üçüncülük için karşılaşacak. Pazar günü ise Arjantin ve Fransa karşılaşmasıyla Dünya Kupası şampiyonu belli olacak. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Dündar Keşaplı Katar'dan aktardı.
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