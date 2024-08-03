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Dev finalde Süper Kupa Beşiktaş’ın! Galatasaray'ı 5-0 yenen Beşiktaş kupa sahibi oldu

Dev finalde Süper Kupa Beşiktaş’ın! Galatasaray'ı 5-0 yenen Beşiktaş kupa sahibi oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.08.2024 23:28
2023-24 sezonu şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası’nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. ATV ekranlarından naklen yayınlanan dev finali Beşiktaş 5-0'lık net bir skorla kazanarak kupanın sahibi oldu. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan kupaya uzanan Beşiktaş'ı tebrik etti. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nafiz Vural aktardı. İşte detaylar…
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Dev finalde Süper Kupa Beşiktaş’ın!
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GOL | Galatasaray 0-4 Beşiktaş Rafa Silva
GOL | Galatasaray 0-4 Beşiktaş (Rafa Silva)
GOL | Galatasaray 0-3 Beşiktaş Ciro İmmobile
GOL | Galatasaray 0-3 Beşiktaş (Ciro İmmobile)
GOL | Galatasaray 0-2 Beşiktaş
GOL | Galatasaray 0-2 Beşiktaş
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