Derbide penaltı tekrarlanmalı mıydı? A Spor yorumcusu Erman Toroğlu yorumladı

Beşiktaş ile Galatasaray Süper Lig'in 10 haftasında Vodafone Park'ta karşılaştı. Mücadeleyi siyah beyazlı ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Maça Mostafa Mohamed'in kaçırdığı penaltı damga vurdu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ise penaltı vuruşunun tekrarlanması gerektiğini ifade etti. İşte o anlar...