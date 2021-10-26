26 Ekim 2021, Salı
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Derbide penaltı tekrarlanmalı mıydı? A Spor yorumcusu Erman Toroğlu yorumladı
Beşiktaş ile Galatasaray Süper Lig'in 10 haftasında Vodafone Park'ta karşılaştı. Mücadeleyi siyah beyazlı ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Maça Mostafa Mohamed'in kaçırdığı penaltı damga vurdu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ise penaltı vuruşunun tekrarlanması gerektiğini ifade etti. İşte o anlar...