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Denizlispor'dan sonra Süper Lig'den düşen 2 takım belli oldu

İHA
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Giriş: 12.05.2021 08:42
Güncelleme:12.05.2021 08:52
Süper Lig'de bitime 1 hafta kala Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un küme düşmesi kesinleşti.  Kayserispor'un, Başakşehir deplasmanından 1 puan almasından ardından 40 puanda kalan BB Erzurumspor, son haftayı BAY geçeceği için lige erken veda etti. Süper Lig'de daha önce Denizlispor'un küme düşmesi kesinleşmişti... Son dakika spor haberinin ayrıntıları haberimizde...
Süper Lig'den düşen 2 takım belli oldu
Süper Lig'den düşen 2 takım belli oldu
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