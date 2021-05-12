Denizlispor'dan sonra Süper Lig'den düşen 2 takım belli oldu

Süper Lig'de bitime 1 hafta kala Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un küme düşmesi kesinleşti. Kayserispor'un, Başakşehir deplasmanından 1 puan almasından ardından 40 puanda kalan BB Erzurumspor, son haftayı BAY geçeceği için lige erken veda etti. Süper Lig'de daha önce Denizlispor'un küme düşmesi kesinleşmişti... Son dakika spor haberinin ayrıntıları haberimizde...