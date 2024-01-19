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Cimbom Rams'ta dört dörtlük! Galatasaray 4-1 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU)

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Giriş: 19.01.2024 09:26
Süper Lig ve Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında sahasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar mutlak favori olarak çıktığı karşılaşmadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak kupada son 16 turuna yükseldi.
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