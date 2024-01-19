19 Ocak 2024, Cuma
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Cimbom Rams'ta dört dörtlük! Galatasaray 4-1 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU)
Süper Lig ve Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında sahasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar mutlak favori olarak çıktığı karşılaşmadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak kupada son 16 turuna yükseldi.