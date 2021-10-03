Çaykur Rizespor 2-3 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET) | Süper Lig 8. hafta karşılaşması

Galatasaray deplasmanda öne geçti karşılaşmada geriye düşmesine rağmen son dakikada gelen golle 3 puanın sahibi oldu. Son dakikaları nefes kesen mücadelede ev sahibi ekip bir de penaltıdan yararlanamadı. Öte yandan sarı-kırmızılılarda maçın 86. dakikasında Berkan Kutlu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 5 gollü mücadelenin özeti ve Süper Lig’in 8. Hafta en güncel puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 8. haftasında heyecan sona erdi. Haftanın son maçında şampiyonluk adaylarından Galatasaray, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaştı.

90+10'DA MORUTAN

Aslan, Mostafa Mohamed'in golüyle öne geçtiği karşılaşmada Pohjanpalo'nun gollerine engel olamadı ve devreyi 2-1 geride tamamladı. İkinci yarıda sarı kırmızılılar Mohamed ile 2-2'yi yakaladı. Yoğun heyecana sahne olan karşılaşmada 90+10. dakikada Morutan galibiyeti getiren golü attı.

Galatasaray'da Berkan Kutlu 86. dakikada kırmızı kart görürken Çaykur Rizespor'da Boldrin 88. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

ÇAYKUR RİZESPOR'DA 6 DEĞİŞİKLİK

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, ligde son oynadıkları ve deplasmanda 3-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçının 11'inden farklı olarak Galatasaray karşısında üçü zorunlu olmak üzere 6 değişikliğe gitti. Hamzaoğlu, bu maçta Remy'in yerine Pohjanpalo'ya, Bolasie'nin yerine Umar'a, Alper'in yerine Boldrin'e, Yasin'in yerine Djokovic'e, Gökhan'ın yerine Sabo'ya ve Alberk'in yerine Cemali'ye görev verdi. Sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Remy ve Yasin ise kadroda yer almadı.

TERİM 4 DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise ligde son oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Göztepe karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, Halil'in yerine Mustafa Mohamed'e, Kerem'in yerine Babel'e, Morutan'ın yerine Taylan'a ve Luyindama'nın yerine Alpaslan'a ilk 11'de forma verdi.

TARAFTARLAR MAÇA FAZLA İLGİ GÖSTERMEDİ

Çaykur Rizesporlu taraftarlar, Galatasaray karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi. Tribünlerde belirlenen kapasitenin de önemli bölümünün boş olduğu görülürken, maça gelen taraftarlar ise karşılaşma öncesi futbolcuları da tek tek tribünlere çağırıp alkışlarla moral verdi.

ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI ÖZET

5'inci dakikada, sağ kanattan Feghouli'nin ceza sahasına gönderdiği ortada Holmen'in uzaklaştıramadığı top, Mohamed'in önünde kaldı, altıpas önünden onun sol ayağıyla gelişine yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak Gökhan Akkan'ın sağından ağlarla buluştu: 0-1.



10'uncu dakikada Berkan'ın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şu az farkla yandan dışarıya çıktı.



17'nci dakikada Umar'ın pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Sabo, bekletmeden pasını içeriye doğru çıkardı, arkadan gelen Pohjanpalo'nın boş pozisyonda gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.



26'ncı dakikada sol kanattan Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda Sabo ön direkte kafayla topu arkaya aşırttı, devamında Selim'in kafayla kaleye gönderdiği şutu savunma uzaklaştırdı ancak kısa düşen top altıpasın gerisindeki Pohjanpalo'nun önünde kaldı, onun vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.



45'+4'üncü dakikada Alpaslan'ın uzaktan yerden kaleye gönderdiği sert şutu Gökhan iki hamlede kontrol etti.



45+5'inci dakikada Van Aanholt'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortada topla buluşan Feghouli'nin, meşin yuvarlağı düzelterek vuruşunda Gökhan sol köşeden uzanarak son anda topu uzaklaştırdı.



48'inci dakikada sol kanattan Ömer'in yerden ortasına ön direkte iyi hareketlenen Mohamed'in gelişine kaleye gönderdiği top yandan az farkla auta gitti.



54'üncü dakikada Halil'in ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta Gökhan topu kornere çeldi.



56'ncı dakikada Pohjanpalo'nun sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu Muslera son anda uzanarak kornere çeldi.



60'ıncı dakikada Halil'in ceza sahası içerisinde rakibinden sıyrıldıktan sonra penaltı noktasının sağından kaleye gönderdiği top, yandan az farkla dışarıya çıktı.



63'üncü dakikada Halil'in pasında Berkan'ın ceza sahası yayının sağından gelişine kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.



75'inci dakikada Kerem'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ömer'in gelişine altıpasın üzerine çıkardığı meşin yuvarlağı Mohamed bekletmeden kaleye gönderdi, top ağlarla buluştu: 2-2.



78'inci dakikada Djokovic'in sol kanattan ortasında kale önünde topla buluşan Pohjanpalo'nın kafa vuruşunda Muslera meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.



86'ncı dakikada Phiri ceza sahası içerisinde hızlı davranıp topu Berkan'dan kaptı ancak daha sonra Berkan'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık Berkan'a doğrudan kırmızı kart göstererek oyundan ihraç ederken, ardından penaltı noktasını işaret etti.



88'inci dakikada penaltı atışını kullanan Boldrin'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.



90+9'uncu dakikada Phiri'nin pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Pohjanpalo'nun penaltı noktasının sağından vuruşunda Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.



90+11'inci dakikada Diagne sağ kanattan rakiplerinden sıyrıldıktan sonra yerden ortasını yaptı, arka direkte topla buluşan Morutan'ın boş pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti

Karşılaşma 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

MAÇIN DETAYLARI

STAT: Çaykur Didi



HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez



ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan(Dk.61 Tarık)- Dabo, Selim, Holmen, Cemali(Dk.85 Alberk)- Djokovic, Sabo(Dk.62 Bolasie)- Umar(Dk.62 Phiri), Boldrin(Dk.90+5 Deniz), -Boyd- Pohjanpalo



GALATASARAY: Muslera- Yedlin, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt(Dk.46 Ömer)- Talyan(Dk.46 Halil), Berkan- Feghouli(Dk.72 Kerem), Cicaldau, Babel(Dk.90 Morutan)- Mohamed(Dk.90 Diagne)



GOLLER: Dk.17-26 Pohjanpalo (Çaykur Rizespor)- Dk.5-75 Mohamed, Dk.90+11 Morutan (Galatasaray)



SARI KARTLAR: Sabo, Selim, Bolasie, Tarık (Çaykur Rizespor)- Alpaslan, Muslera, Mohamed, Ömer (Galatasaray)



KIRMIZI KART: Dk.86 Berkan (Galatasaray)