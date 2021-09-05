Brezilya-Arjantin 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçında skandal anlar | Arjantin sahadan çekildi

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında Brezilya-Arjantin ile karşı karışya geldi. Maçın 5. dakikasında Brezilyalı yetkililer, İngiltere'den gelen Arjantinli 4 futbolcuyu Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınır dışı etmek için sahaya girmesiyle ortalık bir anda karıştı. Arjantin Milli Takım oyuncuları arkadaşlarının karantinaya alınmak istenmesine karşı çıkarak sahayı terk edip soyunma odasına gitti. Skandal olay sonrası Arjantin Futbol Federasyonundan maçın ertelendiğine dair açıklama geldi. İşte futbol tarihine geçecek o unutlmaz anlar...

SON DAKİKA HABERİ: 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında oynanan Brezilya-Arjantin karşılaşması, Brezilyalı sağlık ekiplerinin sahaya girmesi nedeniyle ertelendi.

Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki Neo Quimica Stadyumunda Katar 2022 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinin oynandığı Brezilya-Arjantin maçında, Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı (ANVISA) görevlileri, Arjantinli bazı futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlere uymadığı gerekçesiyle sahaya girdi.

KARŞILAŞMA DURDU

ANVISA görevlileri, Arjantin milli takımında forma giyen ve İngiltere Premier Lig'de oynayan 4 oyuncunun, son 14 günde İngiltere'de bulunduğu için göç idaresi yeminli beyanına aksi hareket ettiği gerekçesiyle maçı durdurdu. Görevlilerin sahaya girmesiyle, Arjantin Milli Takımı sahayı terk etti.

Maçın hakemi Jesus Valenzuela, karşılaşmanın 6. dakikasında maçı durdurdu.

MESSI: BİZ GİDİYORUZ

Arjantin'in soyunma odasına gitmesinin ardından kaptan Lionel Messi sahaya döndü ve Brezilyalı oyuncularla görüştü. Arjantinli yıldız, "Biz gidiyoruz" ifadelerini kullanırken, teknik direktör Scaloni de "Brezilya'ya 3 gün önce geldik, otele neden gelmediler?" diyerek sitem etti.

OYUNCULAR SAHAYA ÇIKMAK İSTEMEDİ

Brezilyalı yetkililerin 4 oyuncuyu sınır dışı etmek için ısrarlı olması üzerine Arjantinli oyuncular arkadaşlarının arkasında durdu. Arjantinli futbolcular, "4 arkadaşımız yoksa bizde yokuz" diyerek sahaya çıkmak istemediğini kaydetti.

ANVISA, maçtan önce Premier Lig'te top koşturan Arjantinli Emiliano Martinez, Cristian Romero, Gio Lo Celso ve Emiliano Buendia'nın Arjantin'e dönmesini istemişti. Yetkililer, 4 futbolcunun son 14 günde İngiltere'de bulunmasına rağmen, göç idaresinin Brezilya'ya girmek için istediği yeminli beyanda son 14 günde İngiltere'de bulunmadığına dair belge imzaladığını belirtti.

Brezilya'da Kovid-19 salgınına karşı uygulanan önlemler kapsamında, son 14 günde İngiltere, Güney Afrika, Kuzey İrlanda ve Hindistan'da bulunan kişilerin ülkeye girmesine izin verilmiyor.

FEDERASYON DUYURDU: MAÇ ASKIYA ALINDI

Arjantin Milli Takımı da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, maçın ertelendiğini duyurdu. Yarıda kalan müsabakayla ilgili sonra kararı ise FIFA verecek.