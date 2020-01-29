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29.01.2020

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın takımın başında ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş Kulübü, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın takımın başında çıktığı ilk antrenmanın görüntülerini yayınladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda Sergen Yalçın idman sahasına gelerek siyah beyazlı futbolcularla tek tek tanıştı. Yalçın daha sonra yeni öğrencileriyle saha ortasında kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

Siyah beyazlıların 1,5 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladığı Sergen Yalçın'ın bu sabah takımın başında antrenmana çıktığı yayınlanan video ile ortaya çıktı.

Abdullah Avcı ile yaşanan ayrılıkla ilgili işlemlerin tamamlanması uzun sürdüğü için Sergen Yalçın ile yapılan anlaşmanın açıklanması uzun sürmüştü. Siyah beyazlıların bu sabah yaptığı antrenmandan görüntü ve fotoğraf alınmasına izin verilmezken, resmi siteden yayınlanan antrenman haberinde ve fotoğraflarda Sergen Yalçın'ın adına yer verilmemişti.

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün Sergen Yalçın olduğunun açıklanmasının ardından, 47 yaşındaki teknik adamın Beşiktaş'ta takımın başında çıktığı ilk antrenmanın görüntüleri yayınlandı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda Sergen Yalçın idman sahasına gelerek siyah beyazlı futbolcularla tek tek tanıştı. Yalçın daha sonra yeni öğrencileriyle saha ortasında kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Sergen Yalçın'ın neşeli hali dikkat çekti.

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