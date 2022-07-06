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Beşiktaş Wout Weghorst transferini KAP'a bildirdi! İşte yıldız oyuncunun alacağı ücret...

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Giriş: 06.07.2022 09:07
Beşiktaş, Wout Weghorst transferinin detaylarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Siyah beyazlılar yıldız oyuncunun bir yıl kiralandığını açıklarken, İngiliz ekibi Burnley'e herhangi bir ücret ödenmeyeceğini duyurdu. Diğer yandan Wout Weghorst'a 1 yıl için 2.8 milyon euro maaş ödeneceği belirtildi.
Beşiktaş Wout Weghorst transferini KAP’a bildirdi!
Beşiktaş Wout Weghorst transferini KAP'a bildirdi!
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