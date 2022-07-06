06 Temmuz 2022, Çarşamba
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Beşiktaş Wout Weghorst transferini KAP'a bildirdi! İşte yıldız oyuncunun alacağı ücret...
Beşiktaş, Wout Weghorst transferinin detaylarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Siyah beyazlılar yıldız oyuncunun bir yıl kiralandığını açıklarken, İngiliz ekibi Burnley'e herhangi bir ücret ödenmeyeceğini duyurdu. Diğer yandan Wout Weghorst'a 1 yıl için 2.8 milyon euro maaş ödeneceği belirtildi.