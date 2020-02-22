Beşiktaş Trabzonspor canlı anlatım izle! BJK TS maçı CANLI | Video

Beşiktaş Trabzonspor canlı izle! BJK TS maçı canlı izleme yolları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig’in 23. haftasında Vodafone Park’ta Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Hakem Fırat Aydınus’un yöneteceği mücadele saat 20:00’de başlayacak. İki takım yapacakları maçla ligde 130. kez karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 4-1 gibi farklı bir skorla kazanmıştı. Ligin zirvesini yakından etkileyecek Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı izleme yolları merak ediliyor. ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından maçın heyecanını dakika dakika yaşayabilir, maçla ilgili golleri, gol pozisyonlarını ve önemli anları takip edebilirsiniz. İşte, BJK TS maçı canlı izleme sayfası…

BJK TS maçı canlı izle! Süper Lig 23. hafta maçı Beşiktaş Trabzonspor canlı izle! Ligde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Zirve yarışına tutunmak isteyen Beşiktaş ile maç eksiğiyle lider olan Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk hesaplarını karıştıracak Beşiktaş – Trabzonspor maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele öncesi iki takım da mutlak 3 puanı hedefliyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan mücadele Karadeniz ekibinin 4-1 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. İşte, Beşiktaş Trabzonspor canlı izleme sayfası…

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Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'yi yenen siyah-beyazlı takım, geçen hafta Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Ligde 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgiyle 36 puan toplayan Beşiktaş, bir maç eksiğiyle 8 puan önünde bulunan Trabzonspor'u yenerek zirve umutlarını gelecek haftalara taşımaya çalışacak.

Trabzonspor ise ligde 21 karşılaşmadan 44 puan toplayarak maç eksiği ile ikinci sırada yer alıyor. Karadeniz temsilcisi, bu zorlu mücadeleyi kazanarak Demir Grup Sivasspor'dan liderliği yeniden almak istiyor.

REKABETTE 130. RANDEVU

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'de yarın İstanbul'da yapacakları maçla 130. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 47 yıllık rekabette, geride kalan 129 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 45'ini Trabzonspor kazandı, 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Siyah-beyazlıların 177 golüne, bordo-mavililer 143 golle karşılık verdi.

BÜYÜK MAÇLARDA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Trabzonspor, bu sezon "üç büyük" rakibi karşısında 5. maçına çıkacak. Karadeniz ekibi, 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlup olmadı.

Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalırken, evinde Beşiktaş'ı 4-1'lik skorla geçti.

Karadeniz ekibi, ikinci yarıda oynadığı ilk büyük maçta da sarı-lacivertli takım karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak bu sezon söz konusu maçlardaki yenilmezliğini sürdürdü.

Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesi kart cezalısı Obi Mikel forma giyemeyecek.

Bordo-mavililerde, Nwakaeme, Hosseini, Campi, Pereira ve Guilherme kart sınırında bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'IN ZORLU PERİYODU

Beşiktaş, zorlu periyodun ikinci maçını Trabzonspor ile yapacak.

Geçen hafta zirvenin iddialı takımlarından Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, yarınki karşılaşmanın ardından gelecek hafta ligin bir başka iddialı ekibi Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Ligin 25. haftasında MKE Ankaragücü ile evinde karşılaşacak Beşiktaş, sonraki hafta Galatasaray deplasmanına çıkacak.

Siyah-beyazlılarda Adem Ljajic hastalığı nedeniyle tedavi altına alınırken, Dorukhan Toköz de bireysel çalışmalarını sürdürüyor.