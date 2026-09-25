Şanlıurfa'daki 5,4'lük deprem büyük depremi tetikler mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de açıkladı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki fay hareketliliğini yeniden gündeme getirdi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında sarsıntının bölgedeki faylarla ilişkisini değerlendirerek daha büyük bir depremin önceden kesin olarak öngörülemeyeceğini vurguladı. Ersoy, zemin yapısının önemine, güncellenen diri fay haritasına ve kentsel dönüşümün gerekliliğine dikkat çekti.