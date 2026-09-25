Yunanistan'dan sınır hattında İHA hamlesi!

Yunanistan, 2030 yılına kadar silahlı kuvvetlerini modernize etme planı kapsamında ABD envanterindeki 250’den fazla M109 tipi kundağı motorlu obüsü tedarik etmeye hazırlanıyor. Başbakan Kiryakos Miçotakis yönetiminin söz konusu silahları Meriç sınır hattı ile Ege adalarına konuşlandırmayı planladığı belirtilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diyalog ve iyi komşuluk mesajları gündemdeki yerini koruyor. Detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.