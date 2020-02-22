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22.02.2020

Beşiktaş Trabzon maçında Sörloth'un golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu canlı yayın açıkladı |Video

Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u ağırladı. Bordo mavililer maçın 5.dakikasında golcü futbolcusu Alexander Sörloth ile bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Peki Norveçli yıldızın golü öncesinde faul var mıydı? A Spor yorumcusu Erman Toroğlu devre arasında çok konuşulan bi pozisyonu yorumladı.

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