Beşiktaş Trabzon maçında Sörloth'un golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu canlı yayın açıkladı |Video

Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u ağırladı. Bordo mavililer maçın 5.dakikasında golcü futbolcusu Alexander Sörloth ile bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Peki Norveçli yıldızın golü öncesinde faul var mıydı? A Spor yorumcusu Erman Toroğlu devre arasında çok konuşulan bi pozisyonu yorumladı.