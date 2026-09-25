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Netanyahu'dan bomba ile dünyaya tehdit! Mesajın arka planında saldırı mı var?
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ahaber.com.tr - Özel Haber

Netanyahu'dan bomba ile dünyaya tehdit! Mesajın arka planında saldırı mı var?

Gazze kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 81. BM Genel Kurulu'nda kürsüye bomba ile çıkması dünya gündemine otururken, bu hamlenin arka planındaki mesaj merak konusu oldu. A Haber'e konuk olan gazeteci Güngör Yavuzaslan, İsrail'in Batı Şeria, Suriye ve Lübnan'daki hareketliliğine dikkat çekerek, özellikle mühimmat stoklarının artırılmasının örtülü bir planın habercisi olabileceğini belirtti. Yavuzaslan, "Siyonist İsrail genel bir saldırıya hazırlanıyor olabilir." ifadelerini kullandı.

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