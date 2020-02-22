Beşiktaş Trabzonspor maçı şifresiz veren yabancı kanallar nelerdir?
Beşiktaş Trabzonspor maçı şifresiz veren yabancı kanallar futbolseverler tarafından araştırılıyor. BJK TS şifresiz veren kanallar listesi yoğun şekilde sorgulanıyor. Bu akşam saat 20:00’de başlayacak ve hakem Fırat Aydınus’un düdük çalacağı mücadele ligin zirvesini yakından etkileyecek. Maçın heyecanını dakika dakika yaşamak isteyenler, Beşiktaş Trabzonspor maçı şifresiz veren kanallar hakkında sorgulama yapıyor. İşte, maçı canlı yayınlayacak yabancı kanallar…
Beşiktaş Trabzonspor maçı şifresiz veren kanallar hangileri? BJK TS maçı şifresiz veren yabancı kanallar maçı canlı takip etmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını Vodafone Park'ta paylaşacak. Hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği maç bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Futbolseverler, Beşiktaş Trabzonspor maçı şifresiz veren kanallar hakkında araştırma yapıyor. İşte detaylar…
BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR!
Arena Sport 1 HD (cro)
Arena Sport 2 HD (serbia)
Az Tv(Azerbaycan)
beIN Sport Max 7
beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı)
BT Sport Extra Red Button
OTE Sport 7 HD
Sky Sport 8 (Germany)
Sport Tv1 (Portugal)
Supersport Maximo 1
Viasat Xtra 3
İnternet üzerinden online yayın yapan kanallar açıklandı;
Fox Soccer 2GO
Proximus 11+ HD (Belçika)
TeleClub Sport PPV /HD
ViaPlay (Denmark)
ViaPlay (Finland)
ViaPlay (Norway)
ViaPlay (Sweden)
Hotbird üzerinden AZ TV kanalı maçı canlı yayınlayacaktır.
AZ TV Frekans Bilgisi
Uydu : Azerspace-1
Frekans: 11169
Sembol: 20400
Fec: 5/6
Polarizasyon: H- Yatay
BT SPORT EXTRA 5
Bt Sport 2 Frekansı
Uydu Adı: Astra 2E
Frekansı:11.386
Sembol:29500
Fec :3/4
Polarizasyon: (V) Dikey
SKY SPORT 5
Sky Sport 5 Frekansı
Uydu Adı : Astra 1M
Frekansı:12.304
Sembol:27500
Fec :9/10
130. RANDEVU
Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'de yarın İstanbul'da yapacakları maçla 130. kez karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 47 yıllık rekabette, geride kalan 129 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 45'ini Trabzonspor kazandı, 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.
Siyah-beyazlıların 177 golüne, bordo-mavililer 143 golle karşılık verdi.
BEŞİKTAŞ SON 16 MAÇTA 3 KEZ YENİLDİ
Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 16 maçta sadece 3 kez mağlup oldu.
İki takım arasındaki son 16 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer 3 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Trabzonspor, söz konusu dönemdeki galibiyetlerini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da ve 18 Mayıs 2019'da Trabzon'da 2-1, bu sezonun ilk yarısında evinde 4-1'lik skorlarla aldı.
Bordo-mavili ekip, rakibiyle yaptığı son 13 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.
LİGDE DE BEŞİKTAŞ ÖNDE
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında 2 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.
Geride kalan 93 lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 34 galibiyet aldı, 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
Ligde Beşiktaş'ın attığı 132 gole, Trabzonspor 105 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan lig maçını ev sahibi ekip 4-1 kazandı.
FARKLI SKORLAR
Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.
Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.
Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.
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