Beşiktaş Trabzonspor maçı radyodan dinle – BJK TS canlı radyo yayını!

Beşiktaş Trabzonspor maçı radyodan dinleme yolları futbolseverler tarafından araştırılıyor. BJK TS canlı radyo yayını merak ediliyor. Maçı izleme imkanı olmayan taraftarlar, maçla ilgili tüm detayları radyo yayını ile öğrenebilecek. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı radyo yayını nasıl dinlenir? Haberimizde bulunan linkten A Spor radyo yayınını dinleyebilir ve maçı takip edebilirsiniz. İşte, BJK TS maçı radyodan dinle!

BJK TS canlı radyo yayını için araştırmalar sürüyor. Beşiktaş Trabzonspor maçı radyodan dinleme yolları merak ediliyor. Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 20:00'de başlayacak mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Maçı televizyondan canlı izleme olma şansı olmayan futbolseverler, Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı radyo yayını hakkında sorgulama yapıyor. İşte, BJK TS maçı radyodan dinleme linki!

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI RADYODAN DİNLE!

GÖZLER BOATENG'TE

Kara Kartal'ın ara transfer döneminde Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng; Adem Ljajic'in yokluğunda bu akşamki mücadelede yine ilk 11'de olacak. Zorlu karşılaşmaya özel olarak hazırlanan Ganalı oyuncu, Siyah-Beyazlı taraftarlar önünde oynanacak maça ağırlığını koyup takımına 3 puanı getirmeye çalışacak. Hafta başından beri yapılan takım çalışmalarında golleriyle ön plana çıkan Boateng, idman performansını dev 90 dakikaya da taşımanın planlarını yapıyor.

İSTANBUL'DA GALİBİYET YOK

Karadeniz devi son dönemde Beşiktaş deplasmanında iyi bir görüntü vermedi. Bordo-Mavililer, Siyah- Beyazlılar karşısında oynadığı son 8 dış saha maçında sadece 1 kez kazandı. 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Trabzonspor son galibiyetini 2015'te yaşamıştı. Öte yandan Fırtına, 2016'da açılan Vodafone Park Stadyumu'nda henüz galibiyet göremedi. Fırtına bu akşam bu kötü istatistiğe de son vermek istiyor.

6 FUTBOLCUYA ÖZEL UYARI

Beşiktaş'ta Trabzonspor karşılaşmasına tam 6 futbolcu sarı kart sınırında çıkıyor. Kara Kartal'da bu akşamki mücadele öncesinde; Tyler Boyd, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Kevin N'Koudou ve Umut Nayir, ceza sınırında bulunuyor. 6 oyuncu, bugün sarı kart görmesi halinde 24'üncü haftada deplasmanda oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. Teknik ekibin bu konuda oyuncularına uyarıda bulunduğu ve görev alacak isimlerden maç boyu kart görecek tutumlardan kaçınmalarını istediği bildirildi.