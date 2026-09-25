Nevruz Bayramı resmi tatil mi olacak?

Türkiye'de resmi tatil takvimine yeni bir gün eklenmesi için dikkat çeken bir düzenleme gündemde. Başkan Erdoğan'ın daha önce 21 Mart Nevruz Bayramı'nın “baharın ve kardeşliğin bayramı” olarak ilan edilmesine yönelik yaptığı çağrının ardından AK Parti'nin konuya ilişkin yasal çalışması yeniden gündeme geldi. Düzenlemenin TBMM'de kabul edilerek yasalaşması halinde 21 Mart Nevruz Bayramı Türkiye'de resmi tatil olacak, kamu kurumları ve okullar tatil kapsamına girecek. Böylece Türkiye'nin yıllık resmi tatil süresi 16,5 güne yükselecek.