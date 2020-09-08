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Beşiktaş, Josef de Souza'yı getiriyor! Her konuda anlaşma sağlandı

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Giriş: 08.09.2020 19:39
Son dakika transfer haberleri... Yeni sezona iddialı bir şekilde girmek isteyen Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın elini güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına devam ediyor. Orta saha için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza ile 1+1 yılık anlaşma sağladı. Brezilyalı yıldızın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
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