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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinden kareler

İHA
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Giriş: 09.12.2023 20:59
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinden kareler
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinden kareler
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