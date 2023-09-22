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Beşiktaş Club Brugge'dan puanı kopardı aldı

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Giriş: 22.09.2023 09:22
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında Belçika ekibi Club Brugge'e konuk oldu. Kartal, Avrupa yolunda kritik 1 puanı son dakikada kurtardı.
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