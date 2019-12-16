Başkan Erdoğan'dan Shane Larkin açıklaması

Anadolu Efes'te bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken ve geçtiğimiz günlerde Bayern Münih potalarına 49 sayı atarak Euroleague tarihinin bir maçta en çok sayı atan oyuncusu olan Shane Larkin için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş açıklamalar geldi.