16 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
16.12.2019

Başkan Erdoğan'dan Shane Larkin açıklaması

Anadolu Efes'te bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken ve geçtiğimiz günlerde Bayern Münih potalarına 49 sayı atarak Euroleague tarihinin bir maçta en çok sayı atan oyuncusu olan Shane Larkin için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş açıklamalar geldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Başkan Erdoğan'dan Shane Larkin açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Shane Larkin açıklaması
Başkan'dan UEFA'nın kararına ilişkin açıklama
Başkan'dan UEFA'nın kararına ilişkin açıklama
Hırvatlar marşımızı yarıda kesince...
Hırvatlar marşımızı yarıda kesince...
Beşiktaş yenerse Ersun Yanal gider
"Beşiktaş yenerse Ersun Yanal gider"
Toroğlu'nda canlı yayın Ozan Tufan açıklaması
Toroğlu'nda canlı yayın Ozan Tufan açıklaması
Beşiktaş Yeni Malatyaspor |CANLI
Beşiktaş Yeni Malatyaspor |CANLI
Sivasspor Fenerbahçe |CANLI
Sivasspor Fenerbahçe |CANLI
Galatasaray Ankaragücü |CANLI
Galatasaray Ankaragücü |CANLI
Nzonzi kararının perde arkasında ne var?
Nzonzi kararının perde arkasında ne var?
Basel-Trabzonspor maçında PKK/YPG provokasyonu!
Basel-Trabzonspor maçında PKK/YPG provokasyonu!
Basel-Trabzonspor maçında provokasyon: Paçavralara el konuldu
Basel-Trabzonspor maçında provokasyon: Paçavralara el konuldu
Mönchengladbach Başakşehir |CANLI
Mönchengladbach Başakşehir |CANLI
Daha Fazla Video Göster