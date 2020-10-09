Başkan Erdoğan, 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'na başarılar diledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan'ı yenerek finale yükselen milli takıma başarı dileklerinde bulundu.

Başkan Erdoğan, Sırbistan maçı öncesinde milli takım idarecileri ve oyuncularla telefonda görüntülü konuşup, başarı dileklerini iletti.

Ay-yıldızı ekip, yarı finalde Sırbistan'ı 3-1 yenerek adını finale yazdırmıştı. Milliler, bu akşam final maçında Rusya ile karşı karşıya gelecek ve müsabaka TRTSpor 2'den naklen yayımlanacak.