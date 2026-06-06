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Başkan adayları yoğun ilgi gördü:Kongreye ara verildi

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında denetim kurulu raporu okunurken başkanlara gösterilen yoğun ilgi ve tezahüratlar nedeniyle kongreye ara verildi.

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