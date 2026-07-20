Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur adliyeye sevk edildi

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Oğuzhan Uğur, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Soruşturma dosyasına yansıyan iddialar doğrultusunda bazı hesap hareketleri ile şirket kayıtlarının incelendiği öne sürülürken, dosyaya ilişkin yeni ayrıntılar da gündeme geldi. A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, adliye önündeki son gelişmeleri ve soruşturmaya ilişkin son bilgileri canlı yayında aktardı.