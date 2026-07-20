ANALİZ | Sülün Osman’dan ‘Ahbap Skandalı’na

Saf ve temiz milletin duyguları kirli hesaplara mı kurban gitti? Dün Haydarpaşa Garı'nda masum köylülere Galata Kulesi'ni satan Sülün Osman'ın yöntemleri konuşulurken, bugün kamuoyunda "Ahbap" soruşturmasına ilişkin iddialar tartışılıyor. Depremzedeler için toplanan 7 milyar liralık bağışın akıbeti, 190 milyon liralık yasa dışı bahis iddiaları ve şüpheli senetler gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın odağındaki iddialar ve yardım faaliyetlerine ilişkin para hareketleri mercek altına alınırken, A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, Sülün Osman'dan dijital çağa uzanan dolandırıcılık yöntemlerini ve kamuoyuna yansıyan iddiaları analiz etti. Yeşilçam filmlerini aratmayan yöntemler, dijital dehlizlerdeki para trafiği ve dikkat çeken bağlantılar analiz haberimizde ele alınıyor.