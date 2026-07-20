Ahbap'ın baş aktörleri kimler? İşte yöneticilerinin suç kayıtları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP derneği yöneticilerine yönelik başlatılan soruşturmada, 2020-2024 yılları arasını kapsayan dönemde yöneticilerin kişisel banka hesaplarında tespit edilen 6 milyar liralık devasa para trafiği şok etkisi yarattı. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş’ın ulaştığı çarpıcı detaylara göre; Zafer Yay, Alper Çelik ve Emrah Gödeliner gibi isimlerin geçmişteki kabarık suç kayıtları ve milyonluk hesap hareketleri, "yardım" adı altında dönen kirli çarkı ve usulsüzlük iddialarını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.