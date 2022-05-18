18 Mayıs 2022, Çarşamba
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Barcelona Kulübü Başkanı Laporta: Kylian Mbappe net 50 milyon euro istiyor
Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, Fransa'nın Paris Saint Germain takımındaki sözleşmesi sona eren Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin sezon başına net 50 milyon euro istediğini ileri sürdü.