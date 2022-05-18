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Videolar Spor Videoları Barcelona Kulübü Başkanı Laporta: Kylian Mbappe net 50 milyon euro istiyor

Barcelona Kulübü Başkanı Laporta: Kylian Mbappe net 50 milyon euro istiyor

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Giriş: 18.05.2022 09:29
Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, Fransa'nın Paris Saint Germain takımındaki sözleşmesi sona eren Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin sezon başına net 50 milyon euro istediğini ileri sürdü.
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