Bandırmaspor yarı finalde, Erzurumspor FK’dan hakeme tepki: "Yediğimiz gol fauldü"

Trendyol 1. Lig Play-off 1. turunda Bandırmaspor, sahasında Erzurumspor FK’yı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bandırma cephesinde Mustafa Gürsel hedefi “final” olarak gösterirken, Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, yedikleri ilk gol için “yüzde 100 faul” diyerek hakeme tepki gösterdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN