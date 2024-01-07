Arda Güler Real Madrid'deki ilk maçında fırtına gibi esti! İspanyolları hayran bıraktı! Milli yıldızımız manşetlerde...

Real Madrid’e sezon başında transfer olan Milli oyuncu Arda Güler, İspanyol ekibiyle ilk maçına çıktı. Real Madrid'de 59 dakika oyunda kalan 18 yaşındaki oyuncu, 3-1'lik galibiyette performansıyla beğeni topladı. Milli yıldızımız bir topu direkten döndü. İspanyol medyasından Marca genç yıldız için "Arda heyecanlandırıyor" manşetini attı.