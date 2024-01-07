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Arda Güler Real Madrid'deki ilk maçında fırtına gibi esti! İspanyolları hayran bıraktı! Milli yıldızımız manşetlerde...

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Giriş: 07.01.2024 11:46
Real Madrid’e sezon başında transfer olan Milli oyuncu Arda Güler, İspanyol ekibiyle ilk maçına çıktı. Real Madrid'de 59 dakika oyunda kalan 18 yaşındaki oyuncu, 3-1'lik galibiyette performansıyla beğeni topladı. Milli yıldızımız bir topu direkten döndü. İspanyol medyasından Marca genç yıldız için "Arda heyecanlandırıyor" manşetini attı.
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