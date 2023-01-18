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Ankaragücü ZTK'da Beşiktaş'ı eledi! Çeyrek final penaltılarla geldi

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Giriş: 18.01.2023 20:58
Güncelleme:18.01.2023 21:00
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Son 16 Turu mücadelesinde Ankaragücü evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren zorlu karşılaşmayı penaltılarda 4-3 kazanan başkent temsilcisi adını çeyrek finale yazdırdı. Beşiktaş'ta penaltı atması için uzatma dakikalarında oyuna dahil edilen Atiba ve Masuaku, vuruşlarını gole çeviremedi.
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