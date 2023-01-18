Ankaragücü ZTK'da Beşiktaş'ı eledi! Çeyrek final penaltılarla geldi

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Son 16 Turu mücadelesinde Ankaragücü evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren zorlu karşılaşmayı penaltılarda 4-3 kazanan başkent temsilcisi adını çeyrek finale yazdırdı. Beşiktaş'ta penaltı atması için uzatma dakikalarında oyuna dahil edilen Atiba ve Masuaku, vuruşlarını gole çeviremedi.