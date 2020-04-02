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02.04.2020

Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'tan "Biz Birlikte Güçlüyüz" mesajı

Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Corona virüsü gündemiyle ilgili konuşan Çakmak, devletin aldığı tedbirlere uyulması gerektiğini söylerken, "Biz birlikte güçlüyüz" diyerek birliktelik mesajı verdi.

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