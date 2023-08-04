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Adana'da 10 numara akşam! Temsilcimiz eksik kalmasına rağmen turladı! Adana Demirspor 2-1 Cluj

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Giriş: 04.08.2023 09:29
UEFA Avrupa Konferans Ligi'^ndeki temsilcimiz Adana Demirspor 1-1'in rövanşında evinde Romanya temsilcisi Cluj'u konuk etti. Temsilcimiz Cheriff N'Diaye'nin 90+4. dakikada attığı golle rakibini 2-1'lik skorla geçerek bir üst tura yükseldi.
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