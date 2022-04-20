Abdullah Avcı: En Büyük Temel Felsefemiz Topa Sahip Olmak

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, zorlu mücadeleden Cornelius'un golüyle 1-0 galip ayrılarak final için avantaj yakaladı. Maç sonu konuşan Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, ''Her iki kupaya da talibiz. Ligdeki Kayserispor maçına göre hazırlandık. Burada fantastik bir maç olmuştu. En büyük temel felsefemiz topa sahip olmak. 2 maç olacak. Sabretmek lazım. Enerjimiz ve konsantrasyonumuz iyi. Özel bir sene. İki kulvarda da sonuna kadar gidip, bunu taçlandırmak istiyoruz. Bunun ilk ayağını oynayacağız. Martta şampiyon olamadık diye üzülmesinler, nisan ayının sonuna doğru gidiyoruz. Biz sağlam, dimdik ayaktayız. Bu dalgalanmalar zaman zaman olacak.'' dedi.