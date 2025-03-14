A Milli Takım’da 3 yeni isim! Macaristan maçı aday kadrosu belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile 20 ve 23 Mart tarihlerinde oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'de son dönemde yükselen performansıyla dikkat çeken genç stoper Yusuf Akçiçek ilk kez Milli Takım'a davet edildi. Yusuf Akçiçek'in yanı sıra Çaykur Rizespor'da oynayan Taha Şahin ve Rio Ave'de forma giyen Demir Ege Tıknaz da ilk kez kadroya çağrıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

30 futbolcunun bulunduğu A Milli Takım aday kadrosunda, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik sakatlıkları sebebiyle yer almadı.

3 OYUNCU İLK KEZ DAVET EDİLDİ

Savunma oyuncuları Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta sahada görev alan Demir Ege Tıknaz ilk kez A Milli Takım'a davet edilirken, Salih Özcan ve Can Uzun ise Eylül ayındaki kampın sonrasında yeniden kadroya çağrıldı. 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosunda bulunan Oğuz Aydın da takıma tekrar dönerken, Emre Mor ise yaklaşık iki buçuk yıllık bir aranın ardından yeniden A Milli Takım'a davet edildi.

4 İSİM KART SINIRINDA

Aday kadrodaki futbolculardan Arda Güler ve Merih Demiral, 20 Mart'ta oynanacak Türkiye - Macaristan karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü ise ilk maç öncesinde ceza sınırında bulunuyor.

17 MART'TA KAMP BAŞLIYOR

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 17 Mart Pazartesi günü saat 12.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 17.00'de yapacak Ay-Yıldızlılar, Macaristan karşılaşmasının hazırlıklarını hafta boyunca bu tesiste sürdürecek.

A Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve bir milli futbolcumuz, 19 Mart Çarşamba günü saat 13.45'te Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezinde bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, Macaristan maçı öncesindeki resmî antrenmanını da aynı gün bu tesiste saat 17.00'de gerçekleştirecek.

İLK MAÇ İÇERİDE

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ın ev sahipliği yapacağı Türkiye - Macaristan müsabakası, 20 Mart Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

A Milli Takım kafilesi, rövanş maçı öncesindeki son antrenmanını 22 Mart Cumartesi günü saat 11.15'te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek; saat 16.00'da da Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidecek.

Ay-Yıldızlılar, Budapeşte'ye varışı takiben karşılaşmanın oynanacağı Puskás Arena'da saat 17.00'de (TSİ 19.00) kısa bir yürüyüş yapacak. A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcumuz, saat 17.15'te (TSİ 19.15) stadyumda bir basın toplantısı düzenleyecek.

Puskás Arena'da 23 Mart Pazar günü oynanacak Macaristan - Türkiye karşılaşması saat 18.00'de (TSİ 20.00) başlayacak.

A Milli Takımımızın Macaristan ile oynayacağı iki maç da TV8 ve Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

İŞTE ADAY KADRO

