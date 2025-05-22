7. Etnospor Kültür Festivali, bugün İstanbul’da kapılarını açıyor. Festival alanına giriş ve tüm etkinliklere katılım ücretsiz olacak. Program hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu ise 11.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Ahaber.com.tr editörlerinden Büşra Arga, Atatürk Havalimanı’ndaki etkinlik alanından en güncel gelişmeleri takipçilerimizle paylaşacak.