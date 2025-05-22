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7. Etnospor Kültür Festivali

7. Etnospor Kültür Festivali

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.05.2025 12:19
Güncelleme:22.05.2025 12:19
7. Etnospor Kültür Festivali, bugün İstanbul’da kapılarını açıyor. Festival alanına giriş ve tüm etkinliklere katılım ücretsiz olacak. Program hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu ise 11.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Ahaber.com.tr editörlerinden Büşra Arga, Atatürk Havalimanı’ndaki etkinlik alanından en güncel gelişmeleri takipçilerimizle paylaşacak.
7. Etnospor Kültür Festivali
7. Etnospor Kültür Festivali
7. Etnospor Kültür Festivali
7. Etnospor Kültür Festivali başladı
7. Etnospor Kültür Festivali başladı
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