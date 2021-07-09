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660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne vatandaş akın etti

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Giriş: 09.07.2021 08:57
Bu yıl 660’ıncısı gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni izlemek için binlerce vatandaşın Edirne’ye gelmesiyle otellerde yer kalmadı. Çok sayıda güreş sevdalısı geceyi parklara ve meydanlara kurdukları çadırlarda uyuyarak geçirdi.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün sabah saatlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydan'ında küçük boy kategorisindeki pehlivanların güreşleriyle başlayacak. 11 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli kategorilerdeki pehlivanların güreşleriyle devam edecek olan güreşleri izlemek isteyen güreş sevdalıları Edirne'ye akın etti.

HAZIRLIKLI GELENDE VARDI HAZIRLIKSIZ GELENDE
Otel ve pansiyonlarda yer bulamayan güreş sevdalıları, başta Selimiye Camii çevresi olmak üzere, kent merkezinde bulunan meydan ve parklara kurdukları çadırlarda geceyi geçirdi. Bazı vatandaşların geceyi çadırlarda geçirmek için hazırlıklı geldiği, otellerde yer bulamayan ve buna hazırlıksız yakalanan çok sayıda vatandaşın ise, çevreden temin ettikleri kartonları altlarına sererek uyuduğu kameralara yansıdı.

Güreş sever Zülfü Aktaş, açık havada yatmanın mutluluk verici olduğunu söyledi. Bir başka güreş sever Turgut Öz de, hazırlıklı geldiklerini Edirne'ye gelirken yanlarında çadır battaniye gibi yatacak malzemeler getirdiklerini söyledi. Sakarya'dan geldiğini ifade eden Basri Erdinç, Selimiye Camii gölgesinde yattıkları için çok memnun olduğunu anlattı.

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