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4. Etnospor Forumunda konuşan Bilal Erdoğan: Derdimiz kültürel zenginliklerin yaşatılması
Geleneksel sporların ve oyunların bilinirliklerinin artması ve yaygınlaşması adına çalışmalarını sürdüren Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen 4. Etnospor Forumu bugün düzenleniyor... Forumla ilgili Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan A Spor'a özel açıklamalar yaptı.