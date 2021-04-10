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4. Etnospor Forumunda konuşan Bilal Erdoğan: Derdimiz kültürel zenginliklerin yaşatılması

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Giriş: 10.04.2021 18:04
Güncelleme:10.04.2021 19:14
Geleneksel sporların ve oyunların bilinirliklerinin artması ve yaygınlaşması adına çalışmalarını sürdüren Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen 4. Etnospor Forumu bugün düzenleniyor... Forumla ilgili Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan A Spor'a özel açıklamalar yaptı.

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"Derdimiz kültürel zenginliklerin yaşatılması"
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