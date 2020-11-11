15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Formula 1 tanıtım çekimleri havadan görüntülendi

Formula 1 yarışlarının 14. etabı "Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020" öncesi, İstanbul tanıtımı yapılan çekimler kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı. Formula 1 tanıtım çekimleri havadan görüntülendi. İşte o anlar...

Türkiye Grand Prix öncesi bugün hem Türkiye hem de Formula 1 organizasyonu için tarihi bir etkinlik gerçekleştirildi. Formula 1 takımlarından RedBull Racing takım pilotu Alexander Albon, Formula 1 aracıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti. Asya yakasından Avrupa yakasına geçişle, Formula 1 ve Türkiye tarihinde, dünyanın ilk kıtalararası pit-stop'u gerçekleşmiş oldu.



Çekimler sırasında 13.30 - 16.00 saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yolları her iki yönde trafiğe kapatıldı. Metrobüsler ise geçişlerini Fatih Sultan Mehmet köprüsü üzerinden yaptı.



"DÜNYADA BİR İLK OLACAK"



Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde açıklamalarda bulundu. Cesur, " Formula 1, dokuz yıl sonra tekrar Türkiye'ye geldi. Formula 1 tabi çok kıymetli bir organizasyon. Sportif değerinin yanı sıra ülkelerin tanıtımı açısından da çok büyük bir katkı sağlıyor. Bu sene maalesef bu katkıyı negatif yönde etkileyen bir pandemi süreci var. Bu pandemi sürecinden dolayı bu tip tanıtım faaliyetlerinin başta seyircisiz oynanması koşulu sebebiyle sekteye uğrayabiliyor. Biz de bunu göze alarak aslında Formula 1'in Türkiye'ye ilk açıklamayı yaptığı andan itibaren İletişim Başkanlığı'mızın öncülüğünde bütün devlet kurumlarımızın, hükümet yetkililerimizin katılımıyla aslında neler yapabiliriz, ülkemizin tanıtımına Formula 1'in katkı sağlamasını nasıl temin edebiliriz diye düşündük ve böyle bir organizasyon fikri ortaya çıktı. Biz aslında 3 gündür Redbull takımları ve Formula 1 takımlarının da katkılarıyla İstanbul'un çeşitli noktalarında bir tanıtım filmi, bir internet filminin çekimlerini yapmaya çalışıyoruz. Burada Sultanahmet Meydanı, Üsküdar Salacak Sahili, Arnavutköy, Avrasya Tüneli gibi aslında çok değerli noktalarda çekimler yapıldı. Bugün de son gün. Çok kıymetli, çok değerli, çok anlamlı bir mekandayız. 15 Temmuz Şehitler Köprümüzdeyiz. Burada 2 Formula 1 aracı karşılıklı, kıtalar arası geçiş yapacaklar ve kıtalar arası bir pit-stop yapılıyor. Bu da dünyada bir ilk olacak" ifadelerini kullandı.