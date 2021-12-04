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Uçak mühendisi Tarık Kesekçi anısına...

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Giriş: 04.12.2021 02:10
Güncelleme:04.12.2021 02:21
Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Selçukgazi tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil önündeki kamyona çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerden birinin İHA ve SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev yapan Baykar'ın uçak mühendisi Tarık Kesekçi'ydi. Merhum Kesekçi'nin annesi Beyhan Kesekçi'nin oğlunun günlüğüne yazdığı duygu dolu o satırlar ortaya çıktı. Annesi Tarık'a "sen ümmetin umudusun" diye sesleniyordu. İşte Tarık Kesekçi anısına hazırladığımız haberimiz...
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