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Toplumsal Hafıza | Zeytin Dalı Harekatı’nın 4. yıl dönümü

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Giriş: 22.01.2022 02:03
Toplumsal Hafıza'nın 21 Ocak 2022 tarihli yayını Haktan Uysal'ın sunumuyla A Haber'de ekranlara geldi. Programda tarihe damga vuran konulara ve şahısların hayatlarına yer verildi. Toplumsal Hafıza'da, "Ölümünün 15. yılında Hrant Dink anısına, Zeytin Dalı Harekatı’nın 4. yıl dönümü, Yeşilçam’ın en babacanı: Hulusi Kentmen’in 29. ölüm yıl dönümü, Mehmet Ali Birand’ın 9. ölüm yıl dönümü, Kürsülerin gür sesi: Timurtaş Hoca’nın vefatının 22. yılı, Muhammed Ali 80 yaşında, 21 Ocak 1938: İyi ki doğdun Yıldırım Gürses" başlıkları işlendi. Programın tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...
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Toplumsal Hafıza | Zeytin Dalı Harekatı’nın 4. yıl dönümü
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