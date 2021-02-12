Afrin, bir zamanlar terör örgütü YPG/PKK'ın işgali altındaydı. Örgüt hem bölge halkına zulüm yapıyor, göçe zorluyor hem de Türkiye'ye tehdit oluşturuyordu. 20 Ocak 2018 günü Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zeytin Dalı Harekatı başlatıldı. Harekatın 57. gününde Mehmetçik, Afrin'e girdi. Mehmetçiğin 18 Mart'ta yazdığı destanla Afrin, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlendi. Mehmetçiğin Afrin başarısının üzerinden tam 3 yıl geçti. Türkiye'nin desteği ile teröristlerin yakıp yıktığı yerler bir bir onarıldı. İşte o başarılı operasyonda şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimizin anısına özel hazırlanan belgeselimiz...