13 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Toplumsal Hafıza Videoları Toplumsal Hafıza I Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için... Afrin şehitleri anısına!

Toplumsal Hafıza I Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için... Afrin şehitleri anısına! - 12.02.2021

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.02.2021 23:24
Güncelleme:12.02.2021 23:40
Afrin, bir zamanlar terör örgütü YPG/PKK'ın işgali altındaydı. Örgüt hem bölge halkına zulüm yapıyor, göçe zorluyor hem de Türkiye'ye tehdit oluşturuyordu. 20 Ocak 2018 günü Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zeytin Dalı Harekatı başlatıldı. Harekatın 57. gününde Mehmetçik, Afrin'e girdi. Mehmetçiğin 18 Mart'ta yazdığı destanla Afrin, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlendi. Mehmetçiğin Afrin başarısının üzerinden tam 3 yıl geçti. Türkiye'nin desteği ile teröristlerin yakıp yıktığı yerler bir bir onarıldı. İşte o başarılı operasyonda şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimizin anısına özel hazırlanan belgeselimiz...
Memleket Meselesi | Toplumsal Hafıza
Memleket Meselesi | Toplumsal Hafıza
Üç aylar başladı! Neler yapılmalı?
Üç aylar başladı! Neler yapılmalı?
Cem Karaca, ölümünün 17'ncı yılında anılıyor
Cem Karaca, ölümünün 17'ncı yılında anılıyor
Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için...
Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için...
İstanbul’da belediyeciliğe “Erdoğan” damgası
İstanbul’da belediyeciliğe “Erdoğan” damgası
1974 yılında neler yaşandı?
1974 yılında neler yaşandı?
Toplumsal Hafıza
Toplumsal Hafıza
Toplumsal Hafıza - 24 Nisan
Toplumsal Hafıza - 24 Nisan
Toplumsal Hafıza
Toplumsal Hafıza
Toplumsal Hafıza
Toplumsal Hafıza
Toplumsal Hafıza
Toplumsal Hafıza
Toplumsal Hafıza
Toplumsal Hafıza
Daha Fazla Video Göster