Toplumsal Hafıza - Başkan Erdoğan: Bu İsrail neresidir?

Haktan Uysal'ın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Toplumsal Hafıza" programında bu hafta "2011 yılında Türkiye ve dünyada gündemine damga vuran olay, Fethi Sekin şehadetinin 5. yıldönümü, Hasan Paşa'nın unutulmaz öyküsü, Devrim arabalarının gerçek hikayesi, 1969 yılında yaşanan kaosun bilinmeyenleri, İsrail'in 2008 yılındaki kanlı Gazze saldırısı ve Başkan Erdoğan'ın sert tepkisi... Tüm bunları ve Yeşilçam'ın unutulmaz karakterleri Yaşar Usta ve Mahmut Hoca'ya hayat veren usta oyuncu 93 yıllık çınar Münir Özkul'un aramızdan ayrılışının anısına hazırlanan özel haberimizi programımızda izleyebilirsiniz.

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