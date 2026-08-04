Terör, koalisyon ve yokluk yılı: 1995

1995 yılı hem Türkiye hem de dünya siyaseti için tam bir dönüm noktası oldu. Bir yanda İSKİ skandalı gibi yolsuzlukların karanlığı, diğer yanda Gazi Mahallesi ve Srebrenitsa gibi kanlı trajedilerin acısı yaşandı. Ancak tüm bu kargaşanın ortasında, Refah Partisi’nin yerel yönetimlerdeki destansı başarısı ve Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’u ayağa kaldıran hizmet siyaseti, Türkiye için yeni bir umudun kapılarını araladı. Kardak kayalıklarında sergilenen dik duruş ise milli iradenin gücünü tüm dünyaya ilan etti.